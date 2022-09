Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (530-521)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Le nom de Jean Sécember a été dépoussiéré sur les vieux grimoires de l'histoire des Bleus en novembre 2021 quand Kylian Mbappé est devenu le sixième joueur français à inscrire quatre buts dans un même match officiel en sélection, face au Kazakhstan . L'attaquant des années 1930 avait lui été le second à réaliser pareille prouesse, vingt ans après le quintuplé d'Eugène Maës contre la Bulgarie, en enfilant quatre pions lors d'un succès tricolore face à la Belgique (5-3), le 9 juin 1932. Une partie mémorable intervenant quelques semaines seulement avant de voir le joueur de 22 ans prendre part à la première saison de l'ère professionnelle. En dehors d'un passage éclair à Lens en D2, Sécember aura passé près de six ans à régaler l'Excelsior de Roubaix-Tourcoing, un club généralement classé en première partie de tableau, sans jamais aller voir trop haut. Pas de quoi empêcher le garçon du pays faire ce qu'il préfère sur un terrain de foot : marquer des buts. Il en aura ainsi planté 22 en 1934-1935 ou encore 17 la saison suivante jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale ne relègue le ballon rond au second plan. On sait finalement peu de choses de Jean Sécember, mais ce n'était pas une raison pour qu'il ne fasse pas partie de cette grande aventure.

Crédit photo : FFF

Si Will Smith n'avait pas été dispo, Francis Lawrence aurait aisément pu se tourner vers Michel Mézy pour le rôle principal du film Je suis une légende . Adulé à Nîmes, MM a réussi la performance de l'être tout autant chez le rival montpelliérain. Arrivé à 12 ans chez les Crocos, il joue un rôle déterminant dans les bons…