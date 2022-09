Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (520-511)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Quiconque a vu un match de Sochaux au début des années 2000 est tombé amoureux de Wilson Oruma. Car comme il l'est justement écrit dans notre TOP 50 des meilleurs joueurs des Lionceaux : " Aimer la vie, le foot, les sourires, c'est forcément adorer Wilson Oruma. Parce qu'Oruma, c'était la Ligue 1 qui ne souriait pas toujours, mais qui avait un charme unique. Parce qu'Oruma, c'était un style, une puissance, une audace, une allure et un homme. Un homme, oui, et un homme rare ." Il n'existe pas meilleure description de Wilson Oruma. Et dire que rien ou presque n'aurait été possible sans l'immense Jean Fernandez qui a récupéré un joueur qui s'est exilé en Suisse, après des débuts à Lens où il ne s'est jamais imposé malgré un titre de champion de France, pour le faire venir à Sochaux. Avant de l'emmener avec lui à Marseille. Car Fernandez, comme les supporters, ne pouvait pas se passer de la vitesse et de la frappe de mammouth de Wilson Oruma. Mais surtout, il ne pouvait pas se passer du sourire de l'international nigérian qui peut se targuer d'avoir un bilan de 100% de victoires en Ligue des champions. Bon, certes il n'a fait qu'un match dans la compétition mais c'était un déplacement à Anfield face à Liverpool avec l'OM.

Le nombre des gardiens ayant inscrit deux buts dans le championnat de France depuis 1945 se compte sur les doigts d'une main. Dragan Pantelić et Bernard Lama ont réussi cette performance, mais le premier à y être…