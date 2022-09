information fournie par So Foot • 27/09/2022 à 06:00

Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (500-491)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Du Bordeaux champion de France en 1998-1999, certains ne retiennent que le trident offensif composé de Johan Micoud, Lilian Laslandes et Sylvain Wiltord. Mais pour honorer le club au scapulaire à l'aide d'un cinquième titre de champion de France, les Bordelais devaient également compter sur une défense en béton armé. Aux côtés d'Hervé Alicarte et Niša Saveljić, quelle meilleure référence que Kodjo Afanou pour symboliser l'imperméabilité bordelaise durant cette glorieuse saison ? En Gironde, le natif de Lomé s'est rapidement fait une réputation de footballeur dur sur l'homme. Sa solidité au duel a fait reculer plus d'une référence à l'époque, de Sonny Anderson à Tony Vairelles en passant par Souleymane Camara. Formé au club, Afanou a tout de même régulièrement dû partager son temps de jeu à son poste. Après le sacre national des Girondins, le retour de l'expérimenté Alain Roche, également enfant du club, ne permet pas à Afanou de s'affirmer comme le grand patron de la défense.

Tant pis : l'intéressé sera tout de même titulaire en finale de Coupe de la Ligue contre Lorient en 2002, maîtrisée de bout en bout malgré la présence de Jean-Claude Darcheville en face (3-0). En compagnie de David Sommeil, Afanou va participer à l'intégration du jeune Marc Planus avant de quitter temporairement son club de toujours pour Al-Ain, aux Émirats arabes unis. C'est l'un des tout premiers transferts justifiés pour des raisons religieuses en France. "Il s'agit d'un cheminement personnel , évoquait-il lors de son départ en 2003. Ma religion m'apporte énormément de choses dans mon métier et dans ma vie quotidienne." Six mois plus tard, Afanou revient à Bordeaux, son contrat étant étendu jusqu'en 2006. Mais la confiance de ses entraîneurs va rester hésitante, que ce soit sous les ordres de Michel Pavon ou Ricardo. Finalement, Afanou décide de rompre son contrat en février 2006, expliquant avoir "besoin d'être libre" .