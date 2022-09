Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (490-481)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

De la saison du titre de Montpellier en 2011-2012, on ressort automatiquement les noms d'Olivier Giroud, Younès Belhanda, Geoffrey Jourdren ou encore Vitorino Hilton en oubliant, parfois, celui de John Utaka, auteur d'une année fantastique et du doublé final lors du match du sacre à Auxerre. " Ça me fait plaisir parce que John fait une saison extraordinaire. Tout le monde parle de Giroud, de Belhanda, mais sur la saison 2011-2012, aucun arrière droit n'a réussi à arrêter Utaka. Aucun", nous assurait Jourdren au printemps au moment de faire le récit de cette saison à part . Utaka avait toute les qualités (vitesse, explosivité, précision) d'un joueur qui aurait pu penser à ses statistiques avant le collectif, mais ce dernier passait avant tout le reste pour l'homme aussi pieux qu'il est humble.

Quand le Nigérian débarque dans le championnat de France, à Lens, à seulement 20 ans après des expérience au Qatar et en Égypte, il fait rapidement comprendre à tout le monde qu'il est plutôt doué avec le ballon. Utaka est à la fois technique et physique, et il se sert de ses deux atouts pour planter 24 fois sous le maillot sang et or en L1, dont la moitié lors de sa troisième et dernière saison, et laisse un très bon souvenir au public de Bollaert, qui l'a évidemment marqué, comme il le racontait à So Foot en 2016 : "Il faisait froid, c'est ça qui m'a choqué. Il faisait trop froid ! Pour mes orteils, c'était un peu compliqué au départ. En revanche, le public est un peu comme en Égypte. Ce sont des amoureux du football, les Lensois. Qu'il neige, qu'il pleuve, ils sont là. Ils te donnent encore plus de force."

Le grand John a fait le spectacle dans le Nord, dans le Sud, mais aussi à l'Ouest, en Bretagne, où il atterrit au Stade rennais contre six millions d'euros à l'été 2005. L'international nigérian est peut-être…