Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (480-471)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Quand on demande au légendaire Lev Yachine de citer les gardiens qui l'ont marqué, voici sa réponse : "Gyula Grosics, Lorenzo Buffon et François Remetter." L'unique survivant de l'équipe de France ayant participé au Mondial 1954 - il est désormais âgé de 94 ans - se fait connaître au-delà des frontières grâce à ses prestations dans les bois bleus, où il est en concurrence avec René Vignal. Mais le Voltigeur brille aussi en D1, grâce à ses réflexes étonnants, sa sérénité bluffante et sa détente folle. Attaquant reconverti portier à force de servir de sparring-partner pendant ses jeunes années à Strasbourg, l'Alsacien profite d'ailleurs de son passage à Limoges pour disputer quelques rencontres de championnat en pointe. Une manière de prouver qu'en plus d'empêcher des buts, il peut en marquer.

L'âme des Verts, c'était lui. Dans une région industrielle, Gérard Farison est d'abord un "footballeur-travailleur" qui, en attendant de signer son premier contrat stagiaire, cumule matchs avec la réserve et heures de boulot dans une passementerie de Terrenoire, sa ville natale. Une fois devenu pro, celui que l'on surnomme Tachan (pour sa ressemblance physique avec le chanteur Henri Tachan) reste un parangon d'humilité, qui se pointe sur le parking de l'Étrat en 4L ou en Renault 5. Sur le terrain, le latéral gauche s'attire rapidement les faveurs de Robert Herbin, qui en fait un élément quasi-inamovible de son onze de départ. Joueur dur au mal, il se distingue notamment par sa capacité à apporter des solutions offensives…