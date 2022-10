Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (460-451)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

28 juin 1969. Au Parc des Princes, Jean-Pierre Adams (21 ans) s'incline en finale de CFA avec son club de Fontainebleau face au CS Pierrots Strasbourg (3-2). À ce moment-là, celui qui joue attaquant de pointe n'imagine pas que quelques années plus tard, il retrouvera ce terrain avec le maillot du Paris Saint-Germain sur le dos ou celui de l'équipe de France. Et surtout à un poste de défenseur central. Car oui, dès son arrivée à Nîmes en 1970, Jean-Pierre Adams a été installé en charnière centrale. Logique vu la carrure du bonhomme, qui s'est très vite imposé comme un monstre défensif. De quoi permettre à Nîmes puis à Nice de finir vice-champion de France (des résultats que les deux clubs n'ont plus jamais obtenus depuis). Et surtout de permettre à Jean-Pierre Adams d'être appelé en équipe de France, où il formera avec Marius Trésor la fameuse "Garde noire" qui sera décrite par Franz Beckenbauer comme "l'une des meilleures paires de centraux de l'époque" . Malheureusement, l'après-carrière ne sera pas aussi joyeux avec cette erreur d'anesthésie lors d'une opération au genou qui le laissera dans le coma pendant 39 ans jusqu'à son décès en 2021.

Né à Nice, cet arrière droit est pourtant devenu un pur Monégasque, ayant fait sa formation et l'essentiel de sa carrière sur le Rocher, avant de s'y éteindre le 6 octobre 2012 à l'âge de 71 ans. "Caso" était, de fait, présent lors des deux premiers titres de champion du club de la principauté, sous la houlette de Lucien Leduc (1961 et 1963, année lors de laquelle Monaco rafle également la Coupe de France avec