Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (450-441)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Natif de Strasbourg et formé à l'AS Strasbourg, l'avant-centre a découvert la D1 avec le Racing, après une année en D2 avec le bataillon de Joinville. Avec le club phare de sa ville ("RP Strasbourg-Meinau à l'époque"), Molitor a signé deux exercices à dix-sept caramels sans pouvoir éviter la relégation des siens en 1971, pour une remontée immédiate avec ses 40 (!) tremblements de filets dans l'antichambre en 1971-1972. Après cela, l'international français (10 capes, 4 pions) a continué de flinguer du côté de Nice (avec des performances inoubliables en C3 contre le Barça et Fenerbahçe, dès sa première saison), vice-champion de France en 1975-1976. Bilan ? Soixante-quatorze réalisations en 168 apparitions en D1, avec le statut de troisième meilleur buteur strasbourgeois en championnat (83), ex-aequo avec Casimir Koza (voir #469) . Et une carrière stoppée à 28 ans pour se consacrer pleinement à la kinésithérapie.

Soixante-dix-huit pions en 173 apparitions : ce sont les superbes stats d'Antoine (ou Antoni, voire Anton) Groschulski en D1 à l'issue de son tour de France. Né en Pologne et ayant fui la guerre dans son pays, ce redoutable buteur a réalisé de grandes saisons à Strasbourg (19 caramels en 1958-1959) ou Nancy (20 en 1962-1963) notamment, même s'il a encore plus soigné ses chiffres en deuxième division, lui qui a permis les remontées du Red Star (1965 avec Groschulski meilleur buteur) et de Reims (1966). Et c'est à Strasbourg, là où il a laissé une empreinte…