Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (440-431)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Hormis les Belges et les Sénégalais, personne ne connaissait vraiment Jules Bocandé, un attaquant qui plantait but sur but du côté de Seraing. Enfin, sauf Carlo Molinari, le président du FC Metz qui est tombé amoureux du bonhomme et qui a profité des problèmes financiers du club belge pour le récupérer contre peanuts . Et le mariage s'est effectué très vite. Que ce soit sur la pelouse, où Jules Bocandé termine meilleur buteur de D1 avec 23 pions et participe à l'exploit européen face au Barça. Mais aussi en dehors des terrains où celui qui avait été suspendu dans un premier temps à vie au Sénégal pour avoir fait un croche-patte à l'arbitre faisait des ravages avec la gent féminine du côté du Tiffany dans le centre-ville messin. Et même si l'amour entre Bocandé et la ville n'a duré que deux ans - avant qu'il embarque ses talents de buteur au PSG, Nice et Lens -, personne à Metz n'a oublié le premier Sénégalais à porter le maillot grenat. Si désormais les Messins et les Sénégalais sont très liés, c'est en grande partie grâce à Jules Bocandé.

Dans les années 1990, le rêve de nombreux joueurs est de rejoindre la Serie A, l'un des meilleurs championnats en Europe. Mais après huit années passées à l'AC Milan, où il a remporte quatre Scudetti et une Ligue des champions, Marco Simone choisit de tenter l'aventure... en France. Pas encore pour distiller ses analyses pointues sur le plateau du Canal Football Club , non, mais bien pour faire profiter la Ligue 1 de son élégance folle et de son immense talent. L'Italien, c'est une gouaille et surtout une faculté à faire trembler les filets, ce qu'il fait souvent lors de sa première saison avec le…