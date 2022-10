Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (430-421)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

"Joueur d'attaque, vif, rapide et tenace" , Bolek Tempowski était des premières heures du LOSC. Auteur de 17 buts lors de la conquête du titre en 1945-1946, l'attaquant complète son palmarès en y ajoutant trois Coupes de France - et un statut d'international français acquis en 1947. Après avoir faut le bonheur des Dogues, ce "monument du football lillois" , tel que le décrit Football the Story , file à Strasbourg et enfin à Montpellier, où il met un terme à sa carrière en 1954. Qui sème le vent récolte le Tempo.

Crédit photo : FFF

Avant d'être le nom du volatile porte-bonheur du plus célèbre des sorciers, Edwige a d'abord été celui d'un brillant joueur du SCO, pilier du club pendant une bonne dizaine d'années (pour plus de 360 matchs), qui a fait plusieurs fois l'ascenseur mais aussi squatté le top 5 de D1 (quatrième, cinquième puis quatrième entre 1971-1972 et 1973-1974) avec la formation du Maine-et-Loire, lui qui venait de Mutzig en troisième division. "Pour moi, c'était un amusement le football. Je ne voulais pas partir (de Guyane) . Je ne pensais même pas à devenir professionnel. Aucun Guyanais ne l'était, j'allais devenir le premier" , expliquait, dans les colonnes du Courrier de l'Ouest , celui qui a donc fait office de pionnier pour son territoire. Forcément, cela n'a pas été de tout repos : "J'étais le plus jeune et un joueur de couleur. Cela dit, je n'ai pas souffert de racisme à Angers. Hormis les adversaires qui me disaient : retourne sur ton cocotier. Mais moi ça me…