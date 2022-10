Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (420-411)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

La persévérance finit toujours par payer. Après avoir raté la montée d'un cheveu trois saisons de rang, Valenciennes accède enfin à la D1 en 1992. Un an plus tard, VA redescend à l'étage inférieur. Pas David Régis. Le défenseur central nordiste est enrôlé par Strasbourg, où il enchaîne les performances convaincantes dans une équipe qui, à son plus grand regret, ne parvient à exploiter pleinement son potentiel. "Avec Strasbourg, je regrette qu'on ne soit pas allés plus haut en championnat, avoue le Martiniquais au Républicain Lorrain . On avait Aleksandr Mostovoï, Marc Keller, Franck Sauzée... On avait un effectif pour terminer sur le podium, mais il y avait des problèmes autour du club." Naturalisé américain à l'été 1998 - ce qui lui permet de participer au Mondial avec la Team USA -, l'ex-Lensois atterrit ensuite à Metz, où il peine à retrouver son niveau d'antan. Ce qui ne l'empêche toutefois pas d'être sélectionné pour participer au "match des légendes" organisé à l'occasion des 90 ans du club mosellan, en avril dernier.

La réaction de David Régis : emoji pouce en l'air.

Retrouvez la Ligue 1 Uber Eats avec Prime Video

Il existe peu de personnages comme René Vignal dans le football français. Sa disparition en novembre 2016 a été un beau moyen pour les plus jeunes pour découvrir que Grégory n'était sans doute…