Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (410-401)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Deux générations de Pleimelding ont foulé les pelouses de D1. Il y a d'abord eu le père, René, solide défenseur central de Nancy puis de Toulouse, club avec lequel il a soulevé, en tant que capitaine, la Coupe de France 1957. En plus d'avoir totalisé 262 rencontres dans l'élite, "Ploum" a eu les honneurs d'une sélection en équipe de France, en 1953. Vingt-cinq ans plus tard, c'était au tour de son attaquant de fils, Pierre, d'honorer son unique cape en Bleu. Le buteur à la longue chevelure blonde a surtout sévi du côté de Lille, où il a planté 52 réalisations en trois saisons de championnat. Et si l'on ajoute que son frère, Gérard, a aussi été footballeur professionnel (faisant essentiellement parler ses qualités de finisseur en D2), on se rend compte qu'il s'agit là d'une sacrée famille.

Chelsea, le Mondial 98 avec sa titularisation en finale, l'Euro 2000, le théâtre, sa reconversion en tant que consultant, son passage éclair dans Koh-Lanta : Le Choc des héros , l'apparition dans l'oscarisé Une merveilleuse histoire du temps , le "Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ?" ... Avant tout ça, Frank Leboeuf a été un vaillant défenseur de première division, avec des cheveux et des coups d'éclat réguliers. Pourtant en 1986, lorsqu'il évolue à Hyères en troisième division après avoir dû quitter un SC Toulon en banqueroute, l'élite est loin, en témoigne sa petite annonce publiée dans les colonnes de France Football à l'époque : "Joueur, 18 ans, 1m83, 72 kg, milieu de terrain, disponible, évoluant en troisième…