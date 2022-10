information fournie par So Foot • 07/10/2022 à 06:00

Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (400-391)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Pur produit de la Lorraine, Émile Veinante était tout sauf une quiche. Le natif de Metz est l'une des pièces maîtresses du Racing Paris champion de France en 1936, aux côtés de Raoul Diagne, Auguste Jordan ou encore Edmond Delfour. Il remporte aussi deux Coupes de France avec les Pingouins, chez qui il s'impose comme l'un des meilleurs attaquants français de son époque. Le FC Metz, où il a évolué comme entraîneur en 1950-1951, le décrit ainsi comme un "joueur de grand talent, technicien froid, scientifique, intelligent et surtout d'une adresse incomparable sur coup de pied arrêté" . Spécialiste des corners rentrants, "Mimile" crève l'écran. Bien que porté sur la cigarette. "Un fumeur invétéré , appuie Le Miroir des Sports , qui éprouve le besoin d'aspirer quelques bouffées de fumée avant chaque rencontre." Un rituel qui ne l'empêche pas de démarrer au quart de tour. Auteur de 14 buts en équipe de France, il s'est même permis de marquer au bout de 35 secondes de jeu contre la Belgique lors de la Coupe du monde 1938. Dans le mille, Emile.

Malheureusement pour Antoine Kombouaré notre classement ne prend pas en compte les performances en Coupe d'Europe, sinon son coup de tête pour offrir la qualification au PSG dans les dernières secondes face au Real Madrid en Coupe de l'UEFA 1993 lui aurait permis d'être bien mieux classé. Pour autant, la carrière de joueur du Kanak ne se résume pas à ce but. Car “Casque d'or” n'avait pas besoin de jouer le Real Madrid pour envoyer des coups de tête dans le but adverse. Ni pour empêcher les attaquants de s'approcher de la surface de réparation. Si en tant que coach il a parfois montré un visage défensif c'est justement parce qu'il sait exactement comment bien défendre. Et puis porter aussi bien la moustache garanti forcément une place dans…