Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (40-31)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Aux côtés de Carlos Mozer, Raí, Juninho ou Ronaldinho, Sonny Anderson fait partie des Brésiliens ayant marqué la Ligue 1, du milieu des années 1990 au début des années 2000. Une décennie de coups de rein, de buts et de célébrations mythiques, pour l'un des meilleurs attaquants de sa génération. En entame de son ascension hexagonale, "El Pistolero" a d'abord posé ses valises à Marseille, en janvier 1994. Après avoir fait une excellente impression avec le Servette en match de préparation face à l'OM, Anderson débarque en effet dans le flou marseillais, au détour d'une manœuvre financière astucieuse. Interdit de recrutement, les Phocéens ont en effet négocié avec leurs homologues suisses, afin d'obtenir le prêt du joueur, gratuitement, en échange d'indemnités versées une fois la sanction de l'UEFA levée. En six mois, "Sonnygol" régale, plantant seize fois, en seulement vingt rencontres.

Parti pour s'installer sur la Canebière, l'intéressé est cependant contraint de plier bagage, six mois à peine après son arrivée, la faute à la relégation administrative du club, des suites de l'affaire "VA-OM". Tant pis pour Marseille, et bravo à Monaco, qui récupère la machine à scorer. À 24 ans, Anderson franchit en effet un nouveau cap à Louis II, enchaînant des saison à seize, 23 puis 27 buts jusqu'en 1997. C'est bien simple, durant ses dix ans passés en France, jamais le Goiano ne descendra en dessous de la barre des quinze pions annuels. Vainqueur de la D1 et élu joueur de la saison en 97, sous le commandement de Jean Tigana, l'avant-centre décidera de tenter l'expérience des plus grands en rejoignant le FC Barcelone. "La France perd Anderson" affichera d'ailleurs L'Équipe lors de sa présentation en Catalogne. Reconnu par ses pairs, il s'offrira même un petit frisson de sept capes (et une réalisation) avec les Auriverdes. La récompense ultime.

En club, l'aubaine barcelonaise est donc immanquable, pour celui que l'on charge de remplacer Ronaldo parti à l'Inter, mais l'aventure est gâchée par le Pélican, Louis