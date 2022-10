Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (390-381)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Quand il atterrit à Bordeaux pour ses études, Gabriel Abossolo ne se doute certainement pas qu'il sera devenu, une dizaine d'années plus tard, un joueur emblématique des Girondins. Milieu récupérateur infatigable, le Camerounais est le véritable poumon du Bordeaux de l'époque, façonné par Salvador Artigas puis Jean-Pierre Bakrim. Celui que l'on surnomme "la Boussole" en raison de sa capacité à couvrir le terrain en long, en large et en travers est un élément indispensable pour ses coéquipiers, en même temps qu'un joueur très apprécié des supporters aquitains, séduits par son abnégation et sa combativité de tous les instants. "Gaby" ne remporte aucun titre avec le club au scapulaire, mais finit vice-champion de France à trois reprises (1965, 1966, 1969) et échoue deux fois en finale de la Coupe (1964, 1968). Ce qui donne quand même une idée de ses états de service.

Pour faire carrière, Jean Wendling n'aura jamais vraiment eu besoin de quitter le bassin Est de l'Hexagone. Révélé à Schiltigheim, le latéral droit explose à Strasbourg, lorsqu'il signe professionnel en 1951. Jusqu'en 1957, "Wendel" y dispute ainsi 98 rencontres, et découvre les joies du plus haut niveau, chez lui.

L'aventure s'arrête cependant par une relégation strasbourgeoise en deuxième division, contraignant Wendling à réaliser un petit crochet, au Sud, à Toulouse. Deux saisons, entre 57 et 59, durant lesquelles il s'affirme dans cette position d'arrière, au penchant offensif : "Pour un latéral, j'étais toujours fourré devant" , précisera-t-il d'ailleurs aux Dernières Nouvelles d'Alsace . La suite s'écrira finalement, et logiquement, au sein du plus grand : le Stade de Reims. De 1959 à 1965, l'Alsacien s'offre à ce titre 216 parties, ponctuées de deux titres de champion…