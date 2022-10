Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (380-371)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Durant sa carrière, Bernard Lefèvre a eu la chance de remporter le championnat et la Coupe de France par deux fois. Un exploit que seule une poignée de joueurs est parvenue à réaliser et dont le Nordiste fait donc partie. Lui, le milieu de terrain emblématique du LOSC, qu'il permettra de hisser haut sur l'échelle du football hexagonal.

L'histoire d'amour entre Lefèvre et Lille naît au soir du 6 mai 1945. Dans une France encore tourmentée par la guerre, le jeune Bernard, 14 ans, voit en effet les Dogues perdre leur première finale de coupe nationale, face au RC Paris : "Je me suis entêté. Lille était pour moi le meilleur lors de cette finale et je suis devenu un supporteur inconditionnel de ce club" narrait-il à La Voix du Nord . Débutent alors les prémices de 162 rencontres dans l'élite entre 1949 et 1956, qui le verront marquer à 72 reprises tout de même et glaner trois titres consécutifs : d'abord la D1 en 1953, puis la Coupe de France, donc, en 1954 et 1955. Rien de tout cela n'aurait pourtant pu arriver si, en 1950, au sortir d'une sérieuse blessure à la cheville et d'un médecin fataliste ( "monsieur Lefèvre, vous n'allez jamais recourir !" lui aurait-on glissé après ses examens), le relayeur n'avait pas cru en ses capacités.

Le palmarès suffisamment chargé, Lefèvre choisit alors de bouger. À Saint-Étienne, pour la seule saison 1956-1957, durant laquelle il remporte le premier titre de champion des Verts, ensuite à Nancy, jusqu'en 1960 (99 matchs) où il alternera entre élite et antichambre, avant de définitivement s'installer en deuxième division, avec l'OM et le LOSC. Pour mieux boucler une carrière achevée en 1963, à 33 ans.

Retrouvez la Ligue 1 Uber Eats avec Prime Video