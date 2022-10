Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (370-361)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Évoquer le grand Nice des années 1950 sans parler d'Alphonse Martinez est impossible. Et pour cause, durant dix saisons, le défenseur central a assuré la charnière du Gym, son unique club. L'aboutissement, pour celui qui a pourtant commencé le football sur le tard, à 23 ans.

Entre 1951 et 1961, le Franco-Espagnol s'offre ainsi 228 rencontres, pour deux réalisations symboliques, inscrites face à Reims et Béziers, mais surtout cinq trophées. D'abord un doublé coupe-championnat en 1952, avant de rafler une nouvelle Coupe de France en 1954 et de conclure par deux ultimes sacres en D1, en 1956 et 1959. Période durant laquelle seul le Stade de Reims viendra griller la politesse à des Niçois imparables. Alphonse Martinez sera notamment des premières aventures européennes des Aiglons, amenés à croiser le fer avec le Real Madrid en C1 (à quatre reprises), dont un succès mythique au Ray (3-2) . Pour l'histoire.

Inséparables, les frères Tylinski débarquent ensemble à Saint-Étienne, en 1953. L'aîné, Michel, ouvre la voie au sein de l'équipe première, mais c'est son cadet, Richard, qui réalise la plus belle carrière sous le maillot vert. Sacré champion de France amateur en 1956 avec la réserve, le jeune défenseur central est promu par Jean Snella et récidive chez les pros dès l'année suivante, permettant à l'ASSE de décrocher le premier titre national de son histoire. Devenu international en 1957, à seulement vingt ans, le gamin forézien vit un rêve éveillé. Mais la grave blessure de son frère (contraint de raccrocher prématurément les crampons), le départ de Snella, les critiques qui s'abattent sur lui en raison de performances en demi-teinte et la relégation des Stéphanois, en 1962, portent un sérieux coup à ses…