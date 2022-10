Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (360-351)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Claude Barret et l'AJA, c'est une longue et belle histoire. Latéral gauche polyvalent, capitaine emblématique auxerrois dans les années 80, il a mené le club bourguignon au premier podium de D1 de son histoire (1983-1984) et à la découverte de la coupe d'Europe (en 1984, avec un quart de C3, lors d'une décennie où sa formation s'est stabilisée en première moitié de tableau du championnat (quatrième en 1984-1985 et 1986-1987, cinquième en 1988-1989). On dit même qu'il était à deux doigts de faire partie du groupe de Michel Hidalgo pour l'Euro 1984 finalement remporté par les Bleus. Il signera à Nancy en fin de carrière, pour vivre de l'intérieur la lutte pour le maintien. Bilan après sa dernière année compliquée du côté de Marcel-Picot ? 322 apparitions dans l'élite, pour sept petites réalisations.

C'est un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Sauf s'ils ont ouvert les livres d'histoire ou ont surfé sur Wikipédia pendant leurs heures perdues. Dans ce cas-là, ils savent très bien qu'il y a quelques années de ça le Club olympique de Roubaix-Tourcoing était une équipe qui comptait en Division 1, remportant même l'édition 1947, la deuxième du club dans l'élite après sa création en 1945 d'une union entre le RC Roubaix, l'Excelsior AC et l'US Tourcoing. Si l'idylle ne dure pas longtemps (10 ans en Division 1 puis une perte du statut pro en 1963), elle aura été riche en émotions et en joueurs de talents. Parmi eux, Jacques Delepaut qui est probablement le joueur qui représente le mieux le CORT puisqu'il est né à Tourcoing, mort à Roubaix et qu'il a disputé 8 saisons avec le club dont il restera à jamais le joueur le plus capé avec 249 rencontres disputées. Alors oui, il aurait pu rester au club lorsque ce dernier a été relégué en…