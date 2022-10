Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (350-341)

Si sa sortie n'a pas du tout été à la hauteur de sa carrière en Ligue 1 (et l'hommage de l'ASSE pas du tout à la hauteur de ce qu'il a apporté aux Verts ), le Bayonnais restera ce mur qui a protégé la cage de Geoffroy-Guichard pendant neuf saisons (pour deux quatrièmes places, en 2014 et 2019, et une Coupe de la Ligue), après sa révélation du côté du Rocher. Son ego et la concurrence à son poste l'ont empêché d'exister en équipe de France, mais il pourra au moins se targuer d'avoir dépassé la légende Ivan Ćurković en tant que joueur le plus capé de l'histoire de Sainté (383 apparitions au total). Même si ses duels avec Zlatan Ibrahimović tournaient souvent au vinaigre . "Je suis arrivé au centre de formation à 16 ans, c'est tard , racontait, à Yahoo Sport en 2019 , l'homme aux 428 matchs dans l'élite . Les autres étaient déjà là avant moi. Il fallait, en deux ans, passer devant tout le monde. Ensuite, quand je suis passé pro, le gardien de Monaco était Flavio Roma. Flavio, à Monaco, c'était quelqu'un ! Il était là depuis longtemps, titulaire indiscutable, international, l'un des leaders, et moi, je devais lui prendre sa place. Il faut vraiment le mériter pour convaincre le coach de mettre un jeune gardien à la place d'un mec du niveau de Flavio. J'ai lutté. Rien n'a été facile. J'ai toujours lutté." La montagne Ruff' .