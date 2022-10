Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (320-311)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Élevé à Strasbourg, André Rey est devenu une légende à Metz. Trois saisons au Racing - entrecoupées d'un prêt en D2 à Mulhouse - durant lesquelles le gardien de but ne sera jamais vraiment estimé à sa juste valeur. En 1974, il est ainsi récupéré par Carlo Molinari, qui en fera un cadre emblématique.

S'accumulent en effet six saisons et 225 matchs, le consacrant ultime rempart de Saint-Symphorien mais surtout symbole grenat. "Metz c'est chez moi ! Je me souviens encore des heures d'entraînement supplémentaires que je me farcissais avec Michel Ettore et Stéphane D'Angelo, car il n'y avait pas d'entraîneur des gardiens. On assumait, on bossait pour nous, des vertus qu'il faut retrouver. Car à Metz, le président, les supporters c'est du vrai, pas du pipeau. Les Lorrains sont des gens valeureux" , concédait-il pour le site du club. Une reconnaissance réciproque, pour celui qui s'ouvrira également les portes de l'équipe de France, a terme d'un test réussi en amical face à l'Allemagne (dix capes entre 1977 et 1979). Nourri par la grisaille mosellane, le portier s'offrira tout de même un petit détour au soleil entre 1980 et 1982 à Nice, avant d'achever ce parcours de géants en rentrant à Mulhouse. Le Rey de Lorraine.

Sa carte d'identité est formelle, François Bracci ne mesure “que” 185 centimètres, ce qui est déjà grand pour un latéral gauche comparativement à des Bixente Lizarazu ou autres Patrice Evra. Pourtant, les adversaires qui ont vu débouler celui qui était surnommé “Le Grand Tchoi” sur son côté gauche pensent tous qu'il mesure plus de deux mètres tant ses jambes étaient longues et son buste immense. Sans fioriture, l'international français (18 sélections) fait partie de ces joueurs qui ne font pas de bruit, qui travaillent dans l'ombre…