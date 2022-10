Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (300-291)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

" Un solo presidente en Nantes : Néstor Fabbri ! " La banderole déployée par la Brigade Loire le 3 avril 1999 , un jour de réception de l'AJ Auxerre, veut tout dire de l'empreinte de Fabbri dans la cité des ducs de Bretagne. Brillant joueur de tête, maître de la défense, décisif lors des derbys contre le Stade rennais contre qui il marquera trois fois, l'international argentin arrivé de Boca a raflé deux Coupes de France et surtout le titre de champion en 2001, en quatre saisons à Nantes, lui qui avait été approché par le PSG à la fin de sa première année dans le 44. Il terminera son histoire en France à l'En Avant de Guingamp, assistant à l'éclosion du duo Malouda-Drogba pour une septième place en 2002-2003 (encore le meilleur classement guingampais à ce jour). Et il gardera ce souvenir burlesque de son arrivée dans l'Hexagone : "Je ne parlais pas un mot de français lorsque je suis arrivé et j'ai dû apprendre rapidement les quatre ou cinq expressions nécessaires sur le terrain , raconte-t-il dans L'Équipe . En espagnol, les "v" se prononcent "b" et je me souviens que tout le monde a explosé de rire lorsque, sur une relance à l'un de mes premiers entraînements, j'ai dit : "Allez, on sort vite !" , avec ma langue qui a fourché..."

Les trois années de Dieter Müller à Bordeaux sont indubitablement à ranger dans la catégorie des grands crus. Entre 1982 et 1985, la légende de Cologne fait un malheur avec Bernard Lacombe, le duo pesant quasiment la moitié des buts girondins sur la période. "J'appréhendais un peu. Car c'était mon premier transfert à l'étranger. Mais j'ai…