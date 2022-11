Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (30-21)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Il ne faut pas toujours se fier à la première impression. Et ça, Raí l'a rappelé après une première saison compliquée au Paris Saint-Germain où, malgré le titre de champion de France, le frères de Socrates galère, squatte souvent le banc des remplaçants, se fait bouger par les défenseurs adverses, ne marque que très peu et est aussi rapide qu'une tortue. Loin, très loin de son étiquette de capitaine du Brésil et de meilleur joueur sud-américain qui lui était collée sur le front au moment de son arrivée dans la capitale après que Valdo et Ricardo aient fait le forcing avec la direction parisienne pour le recruter. Sauf qu'après un Mondial 94 qu'il a remporté en perdant sa place de titulaire après la phase de groupes, Raí retrouve son niveau et retourne le Parc des Princes : " Au début, on doutait de moi. Quand je ratais un dribble ou une passe, lorsque j'essayais de jouer mon football et qu'il ne passait pas, ce n'est pas le public que je défiais. Mais ce stade. Cette arène. Je ne voyais que lui et j'étais enfermé, peut-être même perdu. Je me suis dit : "Il faut que tu lui plaises. Il faut que je le séduise." Oui, c'est un drôle de rapport qui s'est tout de suite installé avec le Parc... " Un Parc qui a vite changé d'avis envers celui qui avait pourtant envoyé une ouverture de 40 mètres en coup du foulard pour son premier ballon dans l'enceinte parisienne. En même temps, comment ne pas tomber sous le charme d'un homme aussi classe que le Brésilien. Brassard autour du biceps, Capt'ain Raí fait parler sa magie, son aisance technique, sa sérénité et ses coups de casques. Toujours avec classe. Les supporters - qui lui ont offert un chant à son nom sur l'air de Capitaine Flam - sont conquis par celui qui prenait des cours de civilisation française à la Sorbonne en même temps qu'il marchait sur l'Europe. Deuxième et dernier joueur à avoir soulevé un trophée européen pour un club français, Raí a fait pleurer tout un peuple lors de ses adieux émouvants au Parc des Princes sous les “ Allez Raí, allez Raí, où tu es nous sommes là, car nous