Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (290-281)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Dans la deuxième moitié des années 1970, l'arme ultime de l'OGC Nice, c'est lui. Arrivé en provenance du Partizan Belgrade, Nenad Bjeković devient très vite l'une des gâchettes les plus redoutées du championnat. Teigneux, costaud et d'une efficacité létale, l'avant-centre des Aiglons claque dix-neuf buts dès sa première saison en D1, puis 29 (en 35 matchs) lors de la suivante. Toutes compétitions confondues, le Serbe atteint le total remarquable de 108 réalisations en 170 apparitions sous le maillot azuréen, qu'il n'enlève qu'au moment de sa fin de carrière, en 1981. "En 1979, Strasbourg venait d'être champion de France et voulait me recruter, révèle-t-il à Nice-Matin . J'aurais pu gagner le double... mais j'ai refusé. Je ne voulais pas... Nice, c'est ma famille. J'avais déclaré à l'époque dans votre journal que, si Nice descendait en deuxième division, je ne toucherais plus un seul ballon de ma vie." Celui qui a été élu joueur du siècle de l'OGCN n'a, heureusement, pas eu besoin d'en arriver là.

" Ce qu'on faisait de bien, personne le voyait puisqu'il y avait Ronaldinho. Donc en fait, fallait qu'il parte pour que les gens s'aperçoivent que t'es technique : “Ah ouais, putain, tu touches, toi…” " Que Jérôme Leroy se rassure, personne n'a eu besoin de voir Ronaldinho quitter le championnat…