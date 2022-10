Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (280-271)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Déraciné de son île, Pascal Vahirua est allé se replanter dans les terres fertiles de l'Yonne. Sous l'œil attentif du jardinier Guy Roux, qui lui a donné tout ce qu'il fallait pour qu'il grandisse. "Il a découvert un autre climat, ici. L'hiver, ses pieds devenaient rouges. Je lui prenais et les frottais comme si c'était un paillasson, pour le réchauffer. J'avais fait tricoter, par une dame, des chaussettes chaudes pour lui" , confiait-il à Ouest-France . Couvé, le Tahitien prend de l'épaisseur, jusqu'à devenir un majestueux joueur de foot. Il enchante l'AJ Auxerre dix ans durant. Le trio formé avec Gérald Baticle et Christophe Cocard fait son petit effet, notamment en Coupe de France, compétition que les Icaunais remportent en 1994. Quelques coups de pagaie et Vahirua déboule sur son côté gauche. "Il me disait là où je devais être pour recevoir les ballons dans de bonnes conditions" , se souvenait Frédéric Née , aiguillé par son aîné à Caen. Passeur, le Tahitien est aussi buteur : 53 réalisations dans l'élite, dont 10 rien que sur l'exercice 1993-1994, où il termine meilleur scoreur de l'AJA (à égalité avec Corentin Martins). Quel kiff, la Vahiruade.

En naissant à Florensac, petite commune de 5000 habitants dans l'Hérault, Joseph Bonnel - légende de l'OM et de Valenciennes dans les 60's - pouvait légitimement s'attendre à être la star de son village et voir le stade municipal porter son nom. C'était oublier qu'avant lui il y a eu René Franquès, décédé à Florensac.…