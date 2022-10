Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (270-261)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

"Je me vois comme le porteur d'eau, le besogneux. J'étais toujours présent, je ne loupais jamais un entraînement. Mon objectif, c'était de montrer l'exemple. Pour transmettre quelque chose aux jeunes, il faut leur montrer l'importance d'arriver à l'heure, de respecter les autres et surtout de travailler. Sans le travail, ce n'est pas possible d'y arriver. À la base, je ne me considère pas comme quelqu'un avec des qualités énormes, mais c'est le travail qui m'a permis de réaliser ce que j'ai réalisé. Il y a beaucoup de personnes qui ont du talent, mais à partir du moment où elles s'arrêtent de travailler, elles régressent." Voici les mots de Philippe Violeau en juin 2020 dans l'émission OL Night System au moment de faire sa propre présentation.

Violeau n'était assurément pas le plus charismatique de tous les footballeurs, mais ce milieu de terrain défensif formé aux Chamois niortais connaissait très bien la culture de l'effort. C'est notamment grâce à cela qu'il possède un palmarès étoffé avec quatre championnats de France (1996, 2002, 2003, 2004), deux Coupes de France (1996, 2005) et également une Coupe de la Ligue (2001), trophée fondateur de l'hégémonie lyonnaise. "Ce titre fut le point de départ de tous ceux qui ont suivi , raconte l'intéressé au site Olympique et Lyonnais. Je pense que l'on a commencé par écrire l'histoire récente du club ce 5 mai 2001. C'était l'aboutissement pour tout un groupe." Que ce soit à l'AJ Auxerre ou à l'Olympique lyonnais, Violeau a mouillé le maillot et gagné. Et pour les fans de l'OL, il restera à jamais l'un des quatre buteurs du match à Gerland contre le RC Lens pour le premier titre de champion de France de l'histoire de l'OL (4-1). "Sincèrement, c'est le but le plus important de ma carrière, même si je n'en ai pas inscrit des masses , poursuit-il. J'avais un rôle défensif certes, mais sur cette action, j'ai eu le flair." Le symbole du roublard.