Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (260-251)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Quand on parle de Pierre Grillet, les plus fins connaisseurs de la chanson française pensent spontanément au parolier, qui a notamment collaboré avec Alain Bashung. Mais il est ici question de son homonyme, footballeur professionnel ayant foulé les pelouses hexagonales au cours des années 1950. L'ailier droit d'1,76 m s'est avant tout fait une réputation grâce à ses performances avec le Racing Club de Paris, alors solidement ancré dans l'élite. Des performances remarquées, qui lui ont valu de porter le maillot de l'équipe de France à neuf reprises et de faire des premiers Bleus de l'histoire à s'imposer en Allemagne (1-3, en octobre 1954). Non, Grillet ne s'est pas grillé.

"On jouait les yeux fermés et on était toujours en mouvement. Quand vous apprenez ça tous les jours, vous courrez, et le ballon arrive où vous voulez. Ça c'est énorme. Je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs" : quand Éric Pécout évoque - pour Europe 1 - ses années au FCN et le jeu à la nantaise, il le fait avec des papillons dans le ventre. Triple buteur en finale de la Coupe de France 1979, l'attaquant arrivé à treize ans chez les Canaris - après avoir fait ses gammes non loin de là à Noirmoutier - a aussi scoré comme il faut dans le championnat de France, qu'il a remporté deux fois avec Nantes (1977 et 1980), même si c'est lors de la saison 1978-1979 qu'il a signé son meilleur cru (22 pions). Et il n'était pas le seul crack aux avants-postes, au sein de cette équipe qui n'a pas quitté les deux premières places pendant cinq ans sous les ordres de Jean Vincent : "Je savais que si je piquais au premier poteau ou si je faisais un double appel au deuxième, "Lolo" (Loïc…