Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (250-241)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Ils ne sont pas nombreux dans l'histoire du championnat français à pouvoir se vanter d'avoir à la fois marqué le FC Nantes et le Stade rennais. S'ils sont plusieurs à être passés par les deux clubs rivaux, Olivier Monterrubio fait partie des plus symboliques. Sa carrière a débuté sur les bords de l'Erdre, chez les Canaris, où le milieu offensif à la crinière brune s'est révélé, remportant notamment la Coupe de France en 1999 face à Sedan et contribuant surtout au titre de champion en 2000-2001 sous Raynald Denoueix. "Cela a commencé par un super stage de préparation en Autriche. On a vraiment senti une osmose , rembobinait-il auprès de Ouest-France vingt ans après le sacre nantais. Personne n'était à la traîne, tout le monde s'accrochait. Si l'un était un peu moins bien, les autres le ramenaient. Après avoir frisé la correctionnelle en 2000, on s'est dit qu'on n'allait pas revivre une saison comme ça. Et puis, on avait cette joie de jouer ensemble, de se retrouver. Ce qu'on faisait à l'entraînement, on le rééditait le week-end."

Une saison de rêve, mais un manque de reconnaissance pour Rubio, qui ne ressent pas une grande volonté des dirigeants nantais de le prolonger. Résultat ? Le filou décide de faire un peu plus de 100 kilomètres vers l'Ouest pour s'installer à Rennes, où il est plutôt accueilli avec des insultes que des messages d'amour. Peu importe, Monterrubio retourne le public breton et se met dans la poche les supporters rennais, à force d'enchaîner les bonnes prestations et de distribuer des caviars avec son pied gauche dantesque. Surtout, il forme un duo légendaire de la Ligue 1 avec l'attaquant suisse Alexander Frei . C'est simple, les deux hommes se trouvent les yeux fermés : Rubio est à la passe, Frei à la conclusion, et cette ritournelle se répète... 25 fois lors de leur aventure commune à Rennes, soit pour près de la moitié des buts plantés par le numéro 23 (Rouge Mémoire).…