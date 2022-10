Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (230-221)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Vous avez sans doute déjà entendu parler du bâton de Bourbotte , ce trophée virtuel qu'une équipe obtient en battant celle qui le détenait jusqu'alors. Ce que vous ne savez peut-être pas, en revanche, c'est que cette récompense officieuse a été nommée ainsi en référence à François Bourbotte qui, en sa qualité de capitaine du Lille OSC, est le premier à soulever le trophée de champion de la France réunifiée, en 1946. Ce milieu récupérateur ou défenseur de grande taille, professionnel rigoureux et rugueux dans les duels, se fait connaître avant-guerre grâce à ses performances avec le SC Fives - club dont il est le joueur le plus capé -, qui lui valent d'être convoqué en équipe de France et de participer à la Coupe du monde 1938. Une fois le conflit terminé, il devient le leader du LOSC, né de la fusion entre Fives et l'Olympique lillois. L'aventure se termine toutefois prématurément. Après une victoire à Paris face au Stade français (0-2), les Nordistes commandent du champagne dans le train du retour et le trésorier, un certain M. Wauquier, refuse de régler la note. Dans un wagon agité par les contestations, le capitaine fait entendre sa grosse voix : "De toute façon, nous n'avons pas besoin des dirigeants. C'est nous qui gagnons les matchs. Pas eux !" Convoqué par le Comité directeur le lendemain, il refuse de s'excuser et voit donc son contrat suspendu. Bourbotte, droit dans ses bottes.

