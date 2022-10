Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (210-201)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Pour les supporters monégasques, Lucien Cossou est associé à la formation de la grande ASM. Celle des premiers titres dans les années 1960 mais également celle des premières figures emblématiques. Un aboutissement véritable, pour celui qui n'a jamais vraiment quitté le sud.

L'attaquant, né d'un père béninois, d'une mère grecque et surnommé "Ben Barek d'Endoume" entame son parcours dans l'élite à l'Olympique lyonnais. Pisté par l'OM, le régional alors en D2, à l'AS Aix-en-Provence, rejoint en effet le Rhône au dernier moment, à l'été 1956, la faute à des émoluments financiers trop élevés pour la direction marseillaise. Trois saisons, jusqu'en 1959, durant lesquelles se révèlent de véritables qualités de buteur (35 buts en 91 matchs). Suffisant pour attirer l'AS Monaco donc, avec qui il écrira les plus belles pages de sa carrière.

Au printemps 1960, dès son arrivée, Cossou remporte ainsi le premier titre de l'histoire du club, à savoir une Coupe de France (4-2 face à Saint-Étienne), avant d'enchaîner avec le championnat l'année suivante et de conclure par un doublé en 1963. Au niveau personnel, s'accumulent 171 apparitions pour 97 réalisations. À ce jour le meilleur buteur monégasque en Division 1. De quoi lui offrir (seulement) six capes et quatre pions en équipe de France, snobé par Henri Guérin, qui fut pourtant son coéquipier à Aix-en-Provence. En 1965, à 29 ans et le palmarès bien garni, Cossou décidera de se poser en retournant dans sa région, à Toulon d'abord, puis à Aix, avec une ultime pige en D1, lors de la campagne 1967-1968 (dix-sept buts en 33 rencontres tout de même). Lucien cossu.

Stéphane Bruey n'était pas agriculteur, mais il plantait à tout bout de champ. Au total, 139 buts en première division, dont 93 à Angers. L'attaquant natif de Champigny-sur-Marne est évidemment le meilleur buteur de…