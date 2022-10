Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (200-191)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Dans la caste des attaquants de Ligue 1 au XXIe siècle, Wissam Ben Yedder occupe une place à part. L'ancien international français de futsal se révèle sur le tard, obtenant sa première titularisation en championnat à l'âge de 22 ans. Il est petit (1,70 m). Il n'est ni le plus rapide, ni le plus costaud. Mais le natif de Sarcelles sait absolument tout faire. Il peut marquer du pied gauche, du pied droit et même de la tête, en force comme en finesse, surgir en opportuniste dans les six mètres ou partir de loin et faire la différence balle au pied, quitte à casser les reins des défenseurs adverses. "WBY" est d'abord le fer de lance offensif (quatre saisons à quatorze buts ou plus) d'une équipe toulousaine au potentiel incertain et parfois obligée de lutter jusqu'au bout pour son maintien. Son exode à Séville montre qu'il est capable de briller dans une formation de calibre européen, ce que le Bleu confirme depuis son arrivée à Monaco, en 2019. Le capitaine asémiste a déjà dépassé la barre des 130 buts dans l'élite. Et le compteur n'a sans doute pas fini de tourner.

Beaucoup de joueurs refusent de rejoindre un club rival par respect pour les supporters et l'institution. Et puis il y a Laurent Fournier. L'international français (3 capes) a enchaîné Lyon - Saint-Étienne - Marseille - Paris - Bordeaux. Il est d'ailleurs le seul joueur de l'histoire à avoir joué dans ces 5 clubs (Hatem Ben Arfa n'ayant jamais porté le maillot des Verts). Mais finalement, les supporters n'en ont jamais voulu à celui qui a débuté en Division 1 à 16 piges avec l'OL tant le milieu défensif ratissait les ballons dans l'entre-jeu et se dépouillait pour son équipe. Au point de toujours entrer dans les petits papiers de ses…