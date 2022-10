Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (190-181)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Certains appellent ça la Robben. Pour les amoureux du championnat de France, c'est une Thauvin . Car oui, Flotov n'a rien à envier au Néerlandais lorsqu'il s'agit de partir depuis le côté droit, faire un crochet pour se mettre sur son pied gauche et envoyer une frappe enroulée dans la lucarne opposée. Une marque de fabrique qu'il a façonné à Bastia - où pour sa première saison en Ligue 1 il a planté 10 pions dont 4 doublés et été élu meilleur espoir du championnat devant Marco Verratti - avant de la perfectionner à l'Olympique de Marseille et non au LOSC comme ce qui était prévu à la base . Il y a eu deux périodes pour le champion du monde 2018 à l'OM. Une avant son transfert raté à Newcastle où il n'arrivait pas forcément à se montrer décisif malgré quelques matchs de haute qualité. Et une après où celui qui a réussi le plus grand nombre de dribbles en Ligue 1 sur la période 2010-2019 (485) a fait le bonheur des supporters de l'OM et des utilisateurs de MPG qui mettaient des sommes folles pour se l'arracher. En même temps, il n'existe pas beaucoup de milieux - même s'il jouait ailier dans la vraie vie - capable de claquer une saison de Ligue 1 à 22 buts et 11 passes décisives comme Flotov l'a fait en 2017-2018 où il a terminé 2e meilleur buteur du championnat et 4e meilleur passeur. Un double-double qu'il était tout proche de réaliser la saison précédente (15 buts 9 passes D) et suivante (16 buts 8 passes D). C'est bien simple, à ce moment-là, le meilleur buteur de l'OM sur la décennie 2010-2019 se montrait décisif quasiment à chaque match. D'ailleurs, sans la climatisation de Edinson Cavani sur coup franc à la dernière seconde, tout le monde se serait souvenu du but du 2-1 de Thauvin qui aurait permis à l'OM de s'imposer face au PSG au Vélodrome pour la première fois depuis 2011. Tant pis, Flotov s'est rattrapé 3 ans plus tard, en 2020 en étant l'unique buteur de la victoire marseillaise au Parc des…