Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (180-171)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Pour Joseph Alcazar, le terme "pionnier" est indissociable de sa longue carrière à l'Olympique de Marseille. Et pour cause, l'attaquant a été le premier buteur de l'OM dans le championnat professionnel français, en 1932, et le premier du club à disputer une compétition internationale en équipe de France, lors de la Coupe du monde 1934. Afin de comprendre le fil de cette histoire, il faut remonter aux origines de celui que l'on surnomme "Pepito". Né à La Unión, en Espagne, José Americo Alcazar Garcia est issu de la communauté gitane. Un mode de vie nomade, qui amènera sa famille à voyager jusqu'à Oran, alors en Algérie française. L'adolescent y découvre le ballon rond et ne tarde pas à effectuer ses débuts dans les différentes ligues coloniales. Suffisant pour attirer les recruteurs de l'OM, de passage en Afrique du Nord. En 1927, à 17 ans, le buteur embarque donc vers Marseille, où son prénom sera "francisé" en "Joseph".

Le début d'un joli parcours, qui le verra accumuler 193 rencontres et inscrire pas moins de 138 buts, neuf ans durant. Des chiffres hors-normes, auréolés donc de ce doublé inscrit le 11 septembre 1932 face à Lille (victoire 1-2), pour l'inauguration de la D1 professionnelle. À jamais dans l'histoire, avant de récidiver en 1934, en digne représentant de l'OM, prenant part au Mondial italien, perdu en huitièmes contre l'Autriche (3-2). Cette année 34 est d'ailleurs marquée par un incident peu commun, puisqu'en finale de la Coupe de France (défaite face à Sète, 2-1), Alcazar et son coéquipier Laurent Di Lorto déclenchent une bagarre avec l'arbitre de la rencontre. Suspendu pour le reste de la saison, l'Ibérique ne pourra empêcher Lille de passer devant les Phocéens en championnat et remporter le titre lors de l'ultime journée. Une formation nordiste qu'il finira par rejoindre en 1936, pour une seule saison cependant, avant de conclure son voyage dans l'élite à Nice. Précurseur à Marseille, José "Joseph" Alcazar transmettra le flambeau à l'un de ses petits-neveux : un certain