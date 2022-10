Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (170-161)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu le regretté Henri Michel et trop sentimentaux pour avoir digéré le départ de Mickaël Landreau en 2006, l'homme qui incarne le plus le FCN s'appelle sans doute Frédéric Da Rocha. Un homme qui a passé (presque) toute sa carrière en jaune et vert, à une époque où, désormais à Nantes, cela veut vraiment dire quelque chose en termes d'amour du maillot et de fidélité : car si le Franco-Portugais a démarré chez les Canaris - avec ses potes Landreau et Nicolas Savinaud - dans une période faste, entre les titres de champions (Da Roch' fut de celui de 2001), les succès en Coupe de France et les épopées européennes, il a surtout traversé les turbulences, ensuite, sans jamais perdre la foi, ne quittant le club qu'en 2009 après une deuxième descente en Ligue 2. "En 20 ans, j'ai tout vécu au FC Nantes, certainement le plus beau au début, et le moins bien ensuite , nous confessait-il pour le vingtième anniversaire de la formidable saison 2000-2001 . Je me rappelle un après-match, sur la table de massage. Je fais à Daguillon, notre kiné historique : "Putain, je crois que sur le onze de départ, je suis le seul issu du centre de formation. Et j'ai 34 ans. Il y a un truc qui ne va pas Dag', là. Non ?"" Une chose est sure, sa dalle n'a jamais diminué et Marcel Desailly pourra en témoigner : "À seize ans, je vois pour la première fois Suaudeau dans un couloir de la Jone' , raconte FDR . Je tremble de partout et il me sort : "T'aimes quoi toi, dans le foot ?" "Bah jouer, faire des passes, marquer..." "T'as rien compris ! Faut aimer courir !" C'est vrai que pour exister à Nantes, fallait aimer ça. En moins de 17, on jouait des petits matchs contre les pros, pour apprendre. Je me coltinais Desailly parfois. Il m'avait fait : "Mais t'en as pas marre de courir, toi ?"" Après