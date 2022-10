Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (160-151)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Un Rohr peut en cacher un autre. Avec un papa et un oncle tous les deux footballeurs professionnels, Gernot avait une voie toute tracée. Après avoir lancé sa carrière dans son Allemagne natale, il a imité Oskar, poursuivant sa carrière en France et posant ses valises à Bordeaux. Lui n'est pas là pour faire trembler les filets, mais plutôt les défenseurs adverses, qui ont rapidement appris à découvrir ce petit bonhomme coriace de 1,75 mètre. Un joueur dur sur l'homme, rugueux et capable de galoper dans son couloir gauche. En Gironde, il dispute plus de 350 matchs de D1 et écrit la grande histoire de Bordeaux aux côtés de Giresse, Tigana, Trésor ou Battiston. Bilan : en plus de remporter deux Coupes de France, il est sacré champion à trois reprises et marque les esprits un soir de 1985 en donnant du fil à retordre à Platini lors d'un match contre la Juventus. Gernot n'était pas le plus spectaculaire, mais il était précieux.

Successivement pilier de Nantes, Lille, Monaco et Saint-Étienne, Bernard Gardon s'est montré incontournable lors des trois campagnes au bout desquelles il est devenu champion de France, avec les Canaris en 1973, l'ASM en 1978 et les Verts en 1981. Il fait partie, avec Alain Roche et Patrick Battiston, du cercle ultra sélect des joueurs sacrés avec trois clubs différents. "Taillé dans le roc" selon The Vintage Football Club , le défenseur auvergnat est "à l'image de Rocky Balboa, un mec qui prend des coups, mais qui sait en rendre sur le ring comme sur le pré. L'archétype du défenseur au caractère…