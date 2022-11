Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (150-141)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Il n'a pas collectionné les titres, mais il aura été une figure de notre championnat bien aimé pendant près de vingt ans. Le 25 octobre 2020, il est même devenu le 88e joueur à atteindre la barre symbolique des 100 buts dans l'élite. Un peu moins de deux ans avant de raccrocher les crampons au bout d'une dernière aventure bordelaise délicate. "Ce qui m'importe, c'est d'avoir fait une carrière qui a duré. J'ai pratiquement fait vingt ans au plus haut niveau. Je suis aussi content d'avoir la reconnaissance de mes pairs, des joueurs avec qui j'ai joué mais aussi de ceux contre qui j'ai joué. Forcément, j'ai une bonne image de ma carrière. J'aurais laissé malgré tout une petite marque et une bonne image dans le football , confiait-il au Figaro. J'ai fait ce que j'avais à faire dans le football. Quand on sait d'où je viens, d'une petite ville de banlieue parisienne, si l'on m'avait dit que j'allais avoir cette carrière, même la moitié, j'aurais largement signé. Je suis heureux de ce que j'ai pu faire et c'est pourquoi j'ai pu choisir d'arrêter avec le sentiment du devoir accompli."

Ce fameux devoir a commencé au début des années 2000, à Rennes, son club formateur, où il a rapidement décroché l'étiquette de pépite, venant de l'INF Clairefontaine et attirant même Alex Ferguson en personne pour le superviser après seulement quelques matchs au haut niveau. Jimbo est un attaquant rapide, explosif, mais il doit prendre son mal en patience avant de s'installer comme un titulaire en puissance chez les Rouge et Noir, bien servis à l'époque avec Utaka et Frei. L'homme aux tresses sera ensuite un symbole de la formation rennaise. Sur le terrain, il se bat, se crée de nombreuses occasions, mais se voit reproché son manque de réalisme face au but. Ce qui ne l'empêche pas d'être convoqué en équipe de France avec laquelle... il est victime d'une grave blessure au genou à l'entraînement, le privant de finale de Coupe de France avec Rennes en 2009. Pas toujours régulier sur le terrain,