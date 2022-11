Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (140-131)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Exemple de fidélité à son Alsace, Léonard Specht a tout connu avec Strasbourg : la tristesse de la relégation en 1976, la joie de la remontée en 1977 et l'extase du titre de champion en 1979, au bout d'une saison dont il dispute tous les matchs. "Enraciné au poste de stoppeur, Specht démontre alors qu'il n'est pas seulement un défenseur de devoir et d'abnégation mais un joueur complet et intelligent, capable, à l'occasion, de placer un jeu de tête peu à peu considéré comme l'un des meilleurs de l'Hexagone" , loue le site Football The Story . Au point d'être approché par Saint-Etienne, le PSG ou encore Dortmund, et de faire l'objet d'une cour assidue de ses amis bordelais. "Tigana, Giresse et Lacombe m'appelaient tous les jours pour que je vienne. Finalement, Aimé Jacquet est venu à Strasbourg, et il m'a convaincu de rejoindre ce club qui était dans une dynamique très positive." Jackpot : sevrés de titre majeur depuis 1950, les Girondins raflent le championnat en 1984, 1985 et 1987, avec une défense de fer (seulement 27 buts pris en 1984-1985 et 1986-1987). Specht forme alors avec Patrick Battiston l'une des meilleures charnières centrales du football français. Il a raccroché les crampons chez lui, à Strasbourg, après avoir aidé le club à remonter dans l'élite. Léo, messie.

La réaction de Léonard Specht : "Je ne m'attendais pas à être 140e. C'est tellement énorme, ce sont des milliers de joueurs sur quasiment un siècle… Platini, Zidane, Kopa, ceux-là, il n'y a pas de problème. Mais derrière, il y a des milliers et des milliers de joueurs, des dizaines de générations. C'est peut-être une récompense pour ma longévité, mon palmarès, etc. L'autre jour, je regardais le livre d'or des Girondins et celui de Strasbourg. En 1979, j'étais le seul joueur de champ à faire tous les matchs, je n'ai pas loupé une seconde. Idem à Bordeaux en 1985. Je me suis dit : "Mais c'est impossible, comment je faisais ?" Ce sont des arguments qui peuvent se mettre en avant, c'est…