Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (130-121)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Et si Xavier Gravelaine s'était inspiré de la carrière d'André Simonyi au moment de faire son tour de France des clubs ? Car bien avant Gravelaine, l'élégant Simonyi aussi a connu de nombreux clubs dans l'Hexagone. Dix pour être précis. Il faut dire qu'à 48 ans, ce Hongrois naturalisé français (il sera même international à 4 reprises) enfilait encore les crampons du côté de Cherbourg en Division 2 où il était entraîneur-joueur. En même temps, "Bandy" a toujours fait attention à son corps, à une époque où les joueurs ne refusaient jamais une petite clope ou un verre de vin : "Je n'ai pas fumé, ni pratiquement bu un verre d'alcool de toute ma carrière. Après un match, je prenais un bain et je me reposais. Tout mon esprit, toutes mes forces étaient tendus vers le prochain match à disputer. Rien ne pouvait me distraire de l'objectif à atteindre : jouer pour gagner." Et surtout pour marquer des buts. Car oui, celui qui a été champion de France de la "Zone occupée" en 1941 avec le Red Star Olympique - dont il est une véritable légende avec son coéquipier d'attaque Fred Aston - était une machine à marquer (119 buts en 185 matchs de D1) avec sa frappe surpuissante. Et ce, peu importe son niveau physique : "J'eus le péroné fracturé. Le docteur Judet m'opéra et je devais rester trois semaines à l'hôpital avant de recommencer à marcher. Au seizième jour, n'y tenant plus, je m'enfuis, rentre chez moi et m'installe dans ma baignoire pour ramollir le plâtre et l'enlever. Une semaine plus tard, je trottais convenablement. Je fis ma rentrée et marqua trois buts. Je crois bien que le docteur Judet n'en est jamais revenu." Une anecdote qui montre bien le caractère de celui qui se faisait toujours accompagner par son chien "Shot" qui regardait les rencontres depuis le bord de la pelouse sur laquelle il entrait parfois. L'histoire ne dit pas si comme l'immense Didje Hazanavicius, le chien a réussi à marquer