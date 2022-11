Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (120-111)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

" Cette grande tige porte le nom de Maya. Grande oui mais espiègle Maya. Tout le monde aimera Maya ." La France n'a pas attendu l'apparition du dessin animé pour voir les aventures de Maya. Et celles-ci débutent au Cameroun où Joseph Yegba Maya naît avant de débarquer dans le sud de la France pour exercer le métier de mécanicien à la SNCF. Sauf que celui qui se fait appeler Zé est plutôt doué avec le ballon. Et il le prouve lors d'un match face à la réserve de l'Olympique de Marseille contre qui il plante un quadruplé avec son équipe amateur de Gallia Chutes-Lavie. Il en faudra pas plus à l'OM pour le recruter et profiter de son talent de buteur (113 buts en 236 matchs avec Marseille) même s'il était aussi connu pour vendanger certaines occasions. Mais si parfois ses pieds lui jouaient des tours, sa tête ne lui a jamais fait défaut et il était donc commun de le voir voler comme un papillon et piquer comme une abeille le ballon au fond des filets d'un gros coup de casque. Celui qui a permis à l'OM de mettre fin à 21 ans sans trophée - en marquant en finale de Coupe de France face à Bordeaux en 1969 - est ensuite parti à Valenciennes puis à Strasbourg pour entrer dans le club des 100 de la Division 1 (124 buts en 238 matchs).

Amisse a vite quitté la Star Ac' mais Loïc Amisse, lui, a tout gagné. Né à Nantes et formé chez les Canaris, l'ailier a disputé 503 matchs de D1 en Loire-Atlantique . Le temps de marquer 86 buts, de livrer des galettes à tire-larigot et de former un tandem mythique