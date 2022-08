Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (1000-991)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Un ancien chauffeur-livreur, venu à Marseille pour encadrer les minots de la réserve et rien d'autre, qui se paye 17 minutes de jeu à Chaban-Delmas un soir de novembre 2012 , dans une équipe de l'OM alors en dèche offensivement. À jamais le premier, mais aussi le dernier. Pour l'éternité.

Pour sa barbouze, son Kangoo et sa simplicité anachronique , le temps d'une petite mais mémorable saison de Ligue 1 en 2015-2016, la seule et unique de l'histoire du Gazélec à ce niveau. Un symbole ? Le souvenir de ce match face à Nice, lors duquel il avait tout fait : but contre son camp, puis coup de casque victorieux, et un salto pour fêter ce qui allait être le premier succès du Gaz' en première division.

La réaction de Rodéric Filippi : "Ça me fait très plaisir que l'on ait pensé à moi pour figurer dans ce classement. Si on le regarde à l'envers, je suis deuxième, c'est pas mal !"

Un buteur fleurant bon le football en chemise et les archives grisonnantes. Surnommé "La Caille", Marcel Langiller n'a jamais eu de plomb dans l'aile, en témoignent ses pions disposés à Excelsior de Roubaix, à…