Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (100-91)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Dimitri Payet est encore actif en Ligue 1. Le symbole de la longevité dont fait preuve le Réunionnais depuis dix-huit ans maintenant, au sein de quatre écuries historiques du football français.

Quand il débute avec Nantes, le 19 décembre 2005 contre Metz, à 18 ans, le meneur de jeu s'apprêtait en effet à marquer l'Hexagone de sa technique soyeuse, de son pied droit magique, et de son tempérament de feu. Le cocktail standard de tout grand joueur, car Payet en est un. De ses coups francs majestueux, à l'image de celui inscrit avec l'ASSE, le 25 septembre 2010 , pour glacer Gerland et priver l'OL du derby, à ses dribbles virevoltant, celui qui n'aura échappé à aucune critique (à tort ou à raison) s'est ainsi installé dans le paysage sportif par la force de son talent et l'envergure de ses performances.

Une aventure magnifique en L1, que sa parenthèse anglaise, à West Ham, n'a fait que renforcer. Et pour cause, son bagage français et l'expérience de la Premier League a permis au technicien de franchir un cap, jusqu'à prendre des allures de sauveur en équipe de France, au sortir d'un Euro 2016 pris à bras le corps (38 capes en Bleu). Proche d'une fin de carrière à l'OM, club qu'il nomme aujourd'hui "sa maison", Dimitri Payet, 35 ans, s'est efforcé de définitivement graver son nom dans la légende nationale, en devenant le premier joueur du championnat, à atteindre la barre des 100 buts et 100 passes décisives au XXIe siècle. À jamais le first .

