Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (10-4)

Quel est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France depuis sa création en 1932 jusqu'à 2022 ? Statistiques, palmarès, trajectoires personnelles, classe, dégaine, empreinte laissée : autant de critères qui nous ont permis d'établir notre classement très subjectif des mille joueurs les plus marquants de Division 1 et de Ligue 1. Le credo d'un feuilleton qui va durer précisément 100 jours.

Un club, l'AS Monaco. Dix-sept saisons de rang à faire des allers-retours à La Turbie en deux-chevaux et à garder les bois asémiste, de 1977 à 1994. Trois titres de champion, autant de Coupes de France, trois places de vice-champion, une finale de C2 et une étoile d'or France Football , en 1990. Une crinière. Et un record qui tiendra pendant vingt ans : celui des 602 rencontres en première division. Voilà ce que représente Jean-Luc Ettori. "J'ai été capitaine pendant onze ans , nous relatait-il en 2017 . C'est quand même une grosse fierté d'être l'homme d'un seul club même si c'est quand même plus facile de jouer à Monaco plutôt qu'à Dunkerque. J'ai eu la chance de jouer dans une équipe qui jouait toujours les premiers rôles. Je n'avais pas de raison d'aller voir ailleurs. J'étais le garant d'un certain état d'esprit. J'ai joué avec trois générations de joueurs, donc j'étais le pont entre elles. Je leur faisais comprendre que porter le maillot de Monaco, c'était différent que de porter celui de Saint-Étienne ou autre. Vous portez les couleurs d'un club, d'une ville et d'un pays aussi. C'est le drapeau de la principauté. Ce sont des responsabilités supplémentaires. [...] C'est quelqu'un qui a un attachement profond à la famille princière, à son petit pays. Ça transpire au niveau du club et des joueurs, mais après il faut aussi que le joueur ait la volonté de s'imprégner de ça. Tout le monde n'y arrive pas. J'ai joué avec des générations de joueurs qui l'étaient vraiment. Je ne dirais pas qu'on était en mission, mais presque."

Le gardien de France-RFA 82 était pourtant parti de plus loin que les autres, avec son modeste mètre 73 : "Si, à l'époque, il n'y avait pas que des gardiens de grande taille, c'est vrai qu'avec la mienne, si je n'avais pas eu cette détente, ça aurait quand même été…