Top 100 : Célébrations mythiques (de 90 à 81)

À l'heure où le football se joue dans des stades vides et où il n'est plus possible de célébrer avec les joueurs, voici une sélection de 100 célébrations de but qui ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Au menu : des explosions de joie, actes provocateurs ou gestes politiques. Et d'énormes fails en prime.

La droite de Ciccio Caputo

Ciccio Caputo, le vieux nouveau de la Nazionale

Le père Noël de Machado et Payet

Chez certains, la bière a plutôt tendance à échauffer les esprits, mais elle a visiblement apaisé Ciccio Caputo. Le buteur italien, qui a lancé sa brasserie Birra Pagnotta à Altamura dans les Pouilles, fête maintenant plus tranquillement ses buts, en mimant une descente de pinte ou en délivrant un message de soutien pré-confinement aux Italiens sur une feuille brandie aux caméras. Ce ne sera sûrement pas pour déplaire à Emanuel Rivas, ancien coéquipier de Caputo à Bari, qui avait pris une belle droite alors qu'il venait juste congratuler l'actuel joueur de Sassuolo pour son but inscrit face à Cesena. Ciccio Cadillac.Deux nouveaux membres pour le gang des Père Noël. Une célébration qui, quoique légère, mais avant tout de saison, demande une once de préméditation : le Portugais le confiait àaprès la rencontre, il avait préparé le coup en cachant ce bonnet violet... dans son short. Et c'est ainsi qu'on pense à toutes ces célébrations préparées qui n'ont jamais eu lieu. Neuf ans plus tard, Payet l'a ressortie des cartons, sans toutefois oser le supplément short. Mais après tout, quand on distribue autant de caviars, c'est bien normal de se prendre pour Santa.