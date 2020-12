Top 100 : Célébrations mythiques (de 80 à 71)

À l'heure où le football se joue dans des stades vides et où il n'est plus possible de célébrer avec les joueurs, voici une sélection de 100 célébrations de but qui ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Au menu : des explosions de joie, actes provocateurs ou gestes politiques. Et d'énormes fails en prime.

Les folies de Pippo Inzaghi

Inzaghi de Noël

Le cri d'Edinson Cavani

Parce qu'il y en avait une même lorsque Milan en avait déjà mis cinq à son adversaire. Parce qu'elles laissaient penser qu'un but de 30 mètres venait d'être inscrit. Parce qu'elles faisaient complètement abstraction du passeur décisif (et pourtant...). Parce qu'elles suivaient un but de raccroc. Parce qu'elles étaient réalisées pleine balle. Parce que grâce à elles, tu as pu mettre une image sur le verbe "s'époumoner". Parce qu'elles t'ont rendu fou lorsque ton équipe recevait les. Parce qu'il y en a eu une cinquantaine en Coupe d'Europe. Parce qu'elles étaient insupportables : les célébrations de Pippo Inzaghi méritent leur place dans ce top.Les images de joie de ce match aller mythique ont été emportées dans nos mémoires par la dégringolade cauchemardesque du match retour. Pourtant, ce 4-0 au Parc des Princes a tout d'un match légendaire dans la jeune histoire du Paris Saint-Germain. Et savoir célébrer imprègne davantage la légende. Edinson Cavani l'a bien compris. Après sa réalisation, celle qui devait enterrer tout espoir des Catalans, l'Uruguayen court, comme s'il n'allait plus jamais s'arrêter. Les yeux fermés, comme pour s'assurer qu'il ne rêve pas. Une transe, une vraie, dans laquelle le Matador s'époumone à crier le mot qu'il a certainement le plus fait fait résonner après ses deux cents buts dans la capitale : un gigantesqueavant d'aller retrouver les siens de l'autre côté du terrain, au bord de la pelouse. Puissant.