Top 100 : Célébrations mythiques (de 70 à 61)

À l'heure où le football se joue dans des stades vides et où il n'est plus possible de célébrer avec les joueurs, voici une sélection de 100 célébrations de but qui ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Au menu : des explosions de joie, actes provocateurs ou gestes politiques. Et d'énormes fails en prime.

Les saltos de Djibril Cissé

Je suis Djibril Cissé, je suis une légende

Les baloches de Simeone

Guy Roux les haïssait, nous les adorions. Il les lui avait interdits, nous en redemandions chaque week-end. Les saltos de Djibril Cissé ont bercé nos années 2000, et fait vaciller sa hanche. Il racontait, dans son livre, l'origine de ses folles galipettes :(...)Pour notre plus grand plaisir.Chez les Argentins, on ne badine pas avec l'entrejambe. Ángel Di María, Lisandro López, mais aussi (et surtout) Diego Simeone ont tour à tour voulu montrer dans leurs célébrations sur le terrain qu'ils en avaient lourd de. Tout en finesse, le coach de l'Atlético s'est ainsi distingué en célébrant avec extravagance la victoire desface à la Juve.est d'ailleurs un récidiviste : vingt ans plus tôt, alors qu'il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com