Top 100 : Célébrations mythiques (de 60 à 51)

À l'heure où le football se joue dans des stades vides et où il n'est plus possible de célébrer avec les joueurs, voici une sélection de 100 célébrations de but qui ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Au menu : des explosions de joie, actes provocateurs ou gestes politiques. Et d'énormes fails en prime.

La leçon de Jimmy Bullard

Comment Arsenal s'est retrouvé à jouer le maintien

La carabine d'Edinson Cavani

Se prendre une leçon sur le terrain est une chose qui peut arriver à tout footballeur professionnel. S'en prendre une autre, par son entraîneur, à la fin du match tout en étant assis sur la pelouse, c'est bien différent. L'épisode sent bon le foot amateur du dimanche quand votre équipe a pris 7 buts en première mi-temps à cause d'un gardien pas réveillé et d'un latéral arrivé 25 minutes après le début du match. C'est pourtant ce qui est arrivé à Hull City lors d'une raclée 5 à 1 reçue sur la pelouse des, en 2008. Phil Brown, manager des Tigers, avait humilié ses propres joueurs en faisant la causerie à même le terrain. Un an après, Jimmy Bullard n'avait semble-t-il pas digéré l'épisode : lorsque le milieu égalise à City, il s'empresse de mettre ses coéquipiers au sol et rejoue la scène mythique pour célébrer son but. Beau joueur Brown - toujours coach de Hull à l'époque - avait salué la performance après la rencontre : "". Attention au boulard, pour Jimmy." Jamais, jusqu'à Monsieur Rainville. Car le 17 octobre 2014, l'arbitre nîmois ne goûte que très peu à la célébration d'Edinson Cavani, qui mime Lire la suite de l'article sur SoFoot.com