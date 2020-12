Top 100 : Célébrations mythiques (de 50 à 41)

À l'heure où le football se joue dans des stades vides et où il n'est plus possible de célébrer avec les joueurs, voici une sélection de 100 célébrations de but qui ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Au menu : des explosions de joie, actes provocateurs ou gestes politiques. Et d'énormes fails en prime.

La langue de Christophe Dugarry

Peter Crouch prend sa retraite

La pagaie de Vahirua

Pour répondre à des journalistes un peu méchants, il y a différentes écoles : rétorquer sur le terrain ou en dehors, façon Patrice Évra en mode poils pubiens. Et puis, il y a le mélange des deux : la réponse sur le terrain, suivie d'une célébration claire et efficace. Samir Nasri s'est grillé de la sorte, Christophe Dugarry moins puisqu'il a fini par rejoindre ceux qui l'avaient trop critiqué à son goût. Toujours est-il que face à l'Afrique du Sud, le 12 juin 1998, Duarig marque et va célébrer sa prouesse comme un fou : en courant n'importe comment, les bras en angle droit et la langue tirée. Bref, une belle vengeance assez jouissive - notamment à regarder - qui sera concrétisée par un titre de champion du monde quelques jours plus tard. Pas mal pour un futur journaliste, lui-même pas très sympa avec les joueurs.Nantes, Nice, Lorient, Nancy, Monaco... La pagaie tahitienne de Marama Vahirua s'est parfaitement exportée un peu partout dans l'Hexagone. 91 fois, précisément, en quatorze saisons. Un genou au sol, et quelques coups de pagaie à gauche à droite. Une célébration parmi les plus emblématiques pour l'idole de Tahiti, qui ne manquait donc pas de saluer les siens à chaque but inscrit. Mais ce geste, qui fait la fierté de son île, n'aurait peut-être jamais existé si l'attaquant avait écouté... sa mère. Dans un entretien accordé à Polynésie La Première en 2015, Vahirua expliquait :