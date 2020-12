Top 100 : Célébrations mythiques (de 30 à 21)

À l'heure où le football se joue dans des stades vides et où il n'est plus possible de célébrer avec les joueurs, voici une sélection de 100 célébrations de but qui ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Au menu : des explosions de joie, actes provocateurs ou gestes politiques. Et d'énormes fails en prime.

Les folies du FC Stjarnan

Le rameur islandais

La galipette de Michael Thomas

S'il y avait un jour un concours pour élire les acteurs les plus tarés du football mondial, les joueurs de l'obscur FC Stjarnan y figureraient en favoris. Moins pour leur comportement ou pour leur niveau de jeu, que pour leur capacité à célébrer leurs buts de la manière la plus dingue. Car oui, les Islandais de Stjarnan sont des virtuoses de la coordination et du travail d'équipe : et voilà que le buteur en vient à pêcher l'un de ses coéquipiers, dont l'imitation du poisson hors de l'eau est quasi parfaite. Un exemple parmi tant d'autres pour ces grands malades qui ont déjà reproduit un coureur pédalant sur un vélo, un homme assis sur le trône pour un petit pipi, et même un accouchement. Des grands malades, on vous dit.Ce Liverpool-Arsenal 1989, c'est un match d'anthologie, de l'émotion en barre, une fin cruelle pour un Liverpool magnifique qui perdra le titre lors de cette "finale" du championnat anglais, six semaines après la tragédie de Hillsborough. C'est aussi Michael Thomas et son contrôle à moitié raté, un contre favorable puis un face-à-face avec Grobelaar à l'avantage du. Dans la mémoire de beaucoup, c'est surtout une célébration complètement dingo, à la hauteur de l'intensité du moment, qui voit Thomas faire une galipette suivie d'un sursaut indescriptible, entre le saut de crapaud et un mouvement de perchiste. Si l'on choisit la deuxième option, on peut dire que la barre est passée, même si elle était haute Lire la suite de l'article sur SoFoot.com