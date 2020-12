Top 100 : Célébrations mythiques (de 20 à 11)

À l'heure où le football se joue dans des stades vides et où il n'est plus possible de célébrer avec les joueurs, voici une sélection de 100 célébrations de but qui ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Au menu : des explosions de joie, actes provocateurs ou gestes politiques. Et d'énormes fails en prime.

Le penseur de Lilian Thuram

Lilian Thuram : " Je me suis demandé si c'était vraiment mon fils "

La transe de Rashidi Yekini

Lilian Thuram n'a mis que deux buts dans sa carrière avec les Bleus (142 sélections). Deux buts en demi-finales de Coupe du monde, s'il vous plaît. Mais au vu de sa célébration absolument mythique, et passée à la postérité, on regrette presque qu'il n'ait pas eu l'occasion de fêter d'autres réalisations. La France entière n'a pas compris pourquoi, ni comment Thuram a envoyé à lui seul la France en finale de sa compétition, après avoir été tout proche d'être celui qui l'en aurait éjectée. Agenouillé sur la pelouse du Stade de France, le Parmesan vient de marquer, et pose son index sur sa bouche. Comme pour dire :Dans un entretien à l'AFP, Lilian Thuram a raconté la genèse du geste :"Mais Lilian, qu'est-ce que tu es en train de faire ?""Ben j'en sais rien..."Vingt-deux ans plus tard, l'incompréhension reste totale, mais tout le monde le remercie.Seul. Alors qu'il vient Lire la suite de l'article sur SoFoot.com