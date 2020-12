Top 100 : Célébrations mythiques (de 100 à 91)

À l'heure où le football se joue dans des stades vides et où il n'est plus possible de célébrer avec les joueurs, voici une sélection de 100 célébrations de but qui ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Au menu : des explosions de joie, actes provocateurs ou gestes politiques. Et d'énormes fails en prime.

La danse de Papa Bouba Diop

Papa Bouba Diop: " Mon but contre les Bleus marquera ma vie pour toujours "

Les tatouages caritatifs de Zlatan

Papa Bouba Diop nous a quittés au mois de novembre dernier, à 42 ans, et les images de son but contre les Bleus champions du monde en titre ont tourné en boucle. Encore plus que sa frappe dans le but vide de Barthez, ce sont surtout les pas de danse géniaux des Sénégalais qui sont revenus dans nos mémoires. Premier buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du monde, Diop s'en va au poteau de corner, retire son maillot et le dépose par terre. Ses compatriotes le rejoignent et s'en suit plusieurs secondes de danse qui viennent extérioriser l'immense joie de tous les Sénégalais.