Top 100 : Célébrations mythiques (de 10 à 2)

À l'heure où le football se joue dans des stades vides et où il n'est plus possible de célébrer avec les joueurs, voici une sélection de 100 célébrations de but qui ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Au menu : des explosions de joie, actes provocateurs ou gestes politiques. Et d'énormes fails en prime.

Robbie Fowler, Borderline

Ils ont marqué le foot anglais, de 40 à 31

Le passage chez le dentiste de Gascoigne

60 000 livres d'amende et six matchs de suspension : on peut le dire, célébrer ainsi n'était pas l'action la plus futée de la carrière de Robbie Fowler. Mais ce jour de Derby du Merseyside, l'ancien attaquant desa craqué. Moins en forme depuis sa rupture des ligaments croisés en 1998, et accusé de consommer de la drogue, notamment par les supporters des, Fowler n'a pas résisté à l'occasion de se venger. Buteur d'entrée de match, sur un penalty, l'Anglais se précipite devant la tribune et fait mine de sniffer la ligne de touche. Il est vite relevé par son coéquipier Steve McManaman qui sent arriver l'énorme polémique, mais le mal est fait. Après la rencontre, Gérard Houllier a tenté de calmer le jeu en estimant que son attaquant faisait semblant de manger de l'herbe, mais l'explication n'a dupé personne. Conscient de la bourde, Robbie Fowler a présenté ses excuses dans la foulée :(...)C'est ce qu'on appelle un joli raté.