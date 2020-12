Top 100 : Célébrations mythiques (1er) - Le cri à la caméra de Maradona

À l'heure où le football se joue dans des stades vides et où il n'est plus possible de célébrer avec les joueurs, voici une sélection de 100 célébrations de but qui ont marqué l'histoire, chacune à leur façon. Au menu : des explosions de joie, actes provocateurs ou gestes politiques. Et d'énormes fails en prime.

Le cri à la caméra de Maradona

Un vol de portefeuille au nez... et à la barbe du "Grand Barbu"

Au début de sa carrière, Maradona célébrait déjà ses buts avec fougue, mais avec les bras levés, voire en faisant un signe de croix comme avec Boca Juniors face à San Lorenzo en 1981. Peut-être une manière de remercier le très-haut : Diego devait déjà être convaincu qu'il n'était pas complètement comme les autres., assurera-t-il d'ailleurs en 1997.Mais au fil des coups d'éclat et des transferts, Maradona se fait un nom, et le gamin aux cheveux frisés prend ses aises avec le, qu'il enquiquine quelque peu, à coups de frasques et d'inspirations divines sur le terrain., se targue-t-il un jour après avoir frôlé une première fois la catastrophe. Au calme, Maradona se permet même de se planquer derrière, pour marquer le but le plus sulfureux de l'histoire face à l'Angleterre. Il fête ensuite le pion en allant lever la main droite devant la tribune, comme pour montrer fièrement lequ'il venait de dérober main gauche aux Anglais,sur le coup, comme il en rigolera plus tard.qu'il disait...Fini donc les célébrations (à connotation) religieuses, Maradona est en soi devenu lui-même une figure divine. D10S - l'église maradonienne est allée jusqu'à créer un tétragramme - a ses fidèles, ses grands-messes, de lui vient (souvent) la lumière, mais il a aussi sa part d'ombre. Il ne cesse de l'explorer, s'y perd, et décline passé 30 ans, le corps déjà fatigué et mis Lire la suite de l'article sur SoFoot.com